Dagoberto Nogueira descarta concorrer ao governo do estado em 2018

Na manhã desta quinta-feira (18), no Diretório Regional do PDT, o Deputado Federal Dagoberto Nogueira, afirmou que tentará reeleição para a câmara federal em 2018 e descarta concorrer ao governo de Mato Grosso do Sul.

Deurico/Capital News Dep. Ferderal Dagoberto Nogueira e o ex-ministro Ciro Gomes em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira



“Eu sou candidato a reeleição, mas vamos montar um projeto para disputar as eleições majoritárias” afirmou o deputado. Dagoberto Nogueira que é presidente regional do partido disse que o PDT ainda não tem nenhum nome pré definido para a disputa do cargo em 2018.



De passagem pela capital, Dagoberto acompanhou o ex-ministro e candidato a presidência da republica em 2018 Ciro Gomes em uma coletiva para falar sobre a atual conjuntura política do país.



No período da tarde, Dagoberto e Ciro Gomes se encontram com o juiz federal Odilon de Oliveira, para tratar de assuntos ligado a região de fronteira.