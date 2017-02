Crise na segurança pública nacional leva vereador Delegado Wellington a usar a tribuna na primeira sessão

Nesta quinta-feira (16), vereador Delegado Wellington, solicitou o uso dos 7 minutos referentes a palavra livre em tribuna, para ressaltar questões relacionadas a segurança pública nacional, pontuou também a necessidade de haver integração entre as secretarias e agências para melhorar a segurança da população.



Os colegas do vereador, solicitaram o uso da palavra também, para expor a concordância com o assunto levantado e fazer menções a outras situações referentes ao tema. O vereador Delegado Wellington ressaltou ainda que, “para estruturar a sua intervenção na seara da segurança pública, o município deve compreender qual é a dinâmica da criminalidade na cidade, pois, apenas entendendo que fatores estão relacionados ao crime, é que se torna possível pensar em que ações a serem executadas pela prefeitura para diminuir a sua ocorrência”, afirmou vereador.



Vereador encerrou dizendo que “precisamos dar oportunidade aos jovens para que não entrem no crime e nas drogas e é imprescindível que o executivo municipal tenha uma dimensão exata de tais iniciativas para contribuir para a redução do crime, o aumento da sensação de segurança e, por conseguinte, a melhoria da qualidade de vida na localidade”, concluiu Wellington.