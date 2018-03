Criação do Sistema Municipal de Coleta Móvel de Sangue deve ser analisado

Izaías Medeiros/Câmara de Vereadores Presidente da Funsat terá a palavra para falar das ações da Fundação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão ordinária desta terça-feira (20), cinco Projetos de Lei, todos em primeira discussão e votação. O primeiro é referente ao Projeto de Lei n. 8.417/17, de autoria do vereador André Salineiro, que institui a criação de "Sistema Municipal de Coleta Móvel de Sangue" no município de Campo Grande.

Também será analisado o Projeto de Lei n. 8.502/17, de autoria da vereadora Dharleng Campos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar no mínimo 10% das vagas das empresas que participam de Programas de Benefício ou Isenção Fiscal do município de Campo Grande para o primeiro emprego e dá outras providências.

Em Plenário, os vereadores votam ainda o Projeto de Lei n. 8.520/17, de autoria dos vereadores Carlão e Gilmar da Cruz, que institui o Programa Municipal de Exame de Trombofilia, ao respectivo tratamento, na Rede Municipal de Saúde.

E, também, votam o Projeto de Lei n. 8.575/17, de autoria do vereador André Salineiro, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar em caráter permanente a Coordenadoria de Atendimento Psicossocial na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde).

Por fim, será analisado o Projeto de Lei n. 8.579/17, de autoria do vereador Fritz, que institui a Política Municipal de Proteção à Saúde Bucal das Pessoas com Deficiência.

A sessão contará ainda com a participação do diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), Cleiton Freitas Franco, que usará a Tribuna para discorrer sobre as ações e balanços realizados pela Fundação. O convite foi feito pelo vereador Betinho.