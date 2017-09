CPMI da JBS, relatada por Marun, adia depoimentos de procurador e advogado

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS adiou para o próximo dia 4 de outubro os depoimentos previstos para esta quarta-feira (27), o do procurador da República Ângelo Goulart Villela; e o do advogado do grupo J&F Willer Tomaz de Souza. Ainda não foi definida nova data.



Villela é ex-integrante da força-tarefa da Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão, entre os quais investimentos do Petros, dos funcionários da Petrobras, e Funcef, dos empregados da Caixa Econômica Federal, em uma empresa de celulose controlada pelo grupo J&F, a Eldorado.



O procurador foi preso em maio, acusado de receber uma mesada de R$ 50 mil para passar informações sobre as investigações a Souza, também preso na época. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) foi escolhido para ser o relator da Comissão criada para investigar irregularidades envolvendo o grupo JBS e a holding J&F em operações com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



A comissão também deve apurar as condições em que foi firmado o acordo de delação premiada entre os empresários da companhia e o Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Lava Jato.