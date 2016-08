Corumbá tem quase 70% de candidatos masculinos nas eleições

Nas eleições de 2016, Corumbá conta com 243 candidatos, quase 70% são homens. De acordo com o Diário Online, 237 tentam uma das 15 vagas na Câmara Municipal, três são candidatos a prefeito e três a vice-prefeito.



Ao todo são 91 candidatos que completou o ensino médio. Os que completara o ensino superior são 83 candidatos. Já o ensino fundamental completo são 22 candidatos, ensino fundamental incompleto com 17, o que equivale a 7%, 16 declararam ter ensino médio incompleto e 14 informaram possuir ensino superior incompleto.



De acordo com o Diário Online, 169 são do sexo masculino e 74 do sexo feminino. Na eleição deste ano, 118 candidatos declararam que são casados, 99 disseram ser solteiros e 26 informaram que são viúvos; separados judicialmente ou divorciados.



Ao todo são 70.547 eleitores em Corumbá. São 34.080 eleitores e 36.467 eleitoras. O município é o quarto maior colégio eleitoral do Estado.