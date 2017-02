Cortes de gastos alcançam Poder Judiciário de MS

Tamanho do texto

Assessoria/TJMS Presidente do TJMS, desembargador Divoncir Schreiner Maran baixou portaria para redução de gastos

Além de alcançar os poderes Executivo e Legislativo, agora a onda de cortes de gastos atinge o Judiciário estadual. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) baixou portaria para medidas de racionalização do gasto público, com o objetivo reduzir em 20% o valor do custeio.



A portaria nº 1.056, que dispõe sobre a redução, será publicada no Diário da Justiça desta segunda-feira (13), conforme o TJMS. Segundo o presidente do órgão, desembargador Divoncir Schreiner Maran, as medidas serão colocadas em prática imediatamente. A administração receberá, periodicamente, relatórios de despesas por comarca para a cobrança da meta.



Ainda de acordo com o TJMS, o objetivo com a norma é prevenir riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Poder Judiciário de MS, devido à restrição de ordem orçamentária e financeira enfrentadas pelas instituições públicas de todo o país.



Racionalização

Pela norma, ficam estabelecidas a racionalização do gasto público no custeio das atividades forenses (água, luz, telefone, material de consumo e serviço de terceiros, dentre outros gastos), aperfeiçoamento de pessoal, ajuda de custo, diárias, obras, aquisição de equipamentos, materiais permanentes e demais despesas de qualquer órgão do Poder Judiciário.



Conforme a Portaria, magistrados, diretores, chefes de cartório, secretários e demais detentores de cargo ou função de gestão devem ter o compromisso de racionalizar os gastos públicos, fiscalizando e repassando orientações aos servidores.



Os contratos para aquisição de bens e prestação de serviços também serão reavaliados. Ainda, a prorrogação ou celebração de novos contratos deverão observar o interesse público.