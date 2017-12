Coronel David deixa a Assembleia e planeja a volta para a Casa de Leis em 2019

Wagner Guimarães/ALMS Coronel David recebeu elogios dos colegas por sua atuação no exercício do mandato

Após deixar o comando da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), José Carlos Barbosa reassume seu mandato na Assembleia, na última sessão do ano, marcada para quinta-feira (21) e retoma o mandato até então exercido pelo suplente Coronel David (PSD). Ao se despedir do trabalho legislativo, David deixou claro que vai trabalhar pela eleição do deputado federal Jair Bolsonaro para a Presidência da República.

Barbosinha volta a exercer o cargo eletivo após um ano e oito meses e pretende buscar a reeleição para o cargo de deputado. Desde o começo do segundo semestre, já tinha anunciado que voltaria para a Casa de Leis em outubro, porém, a pedido do governador, terminou de fazer a entrega de viaturas e outras agendas da Sejusp antes de seu retorno.

Na despedida, Coronel David foi parabenizado e elogiado pelos colegas de Casa. “Aprendi muito”, disse David, lembrando de sua atuação voltada, em grande parte, para área da segurança pública. Ao ser homenageado, Pedro Kemp, Cabo Almi e João Grandão e Amarildo da Cruz ressaltaram a forma respeitosa como o deputado conduziu os debates, mesmo quando houve divergências ideológicas.

“A gente diverge quanto à presidência, mas isso a gente vai resolver depois”, disse o líder da bancada do PT na Assembleia, João Grandão, lembrando a eleição para Presidência da República.

Entre os membros da base governista, deputado Zé Teixeira (DEM), primeiro-secretário da Assembleia, ressaltou a atuação do deputado na área da segurança e citou que agora ele “está livre para fazer campanha, para conversar com as pessoas”. Teixeira lembrou que está no sexto mandato e disse saber que a “campanha passada foi dura”. “Bateu na trave, mas em 2019 o senhor deve voltar para esta Casa para continuar ajudar o Estado a avançar”, finalizou Zé Teixeira.