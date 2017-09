Contribuintes terão até 90% para quitar débitos e prefeitura quer recuperar até R$ 38 milhões

A renegociação de dívidas com a Prefeitura de Campo Grande foi aprovada em regime de urgência, na sessão desta quinta-feira (28). O Executivo quer recuperar até 38 milhões. A dívida ativa do município passado dos R$ 2,6 bilhões. O texto original sofreu uma emenda. No projeto original, o campo-grandense tinha descontos de 80% de pagamento à vista e poderia parcelas as dividas em apenas cinco vezes.



A lei engloba todos os tributos e taxas cobrados pela prefeitura, como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Com a aprovação, o contribuinte passa a ter três formas de pagamento de débitos com os impostos cobrados pela prefeitura: à vista com desconto de 90% nos encargos, além de parcelamentos em seis ou 12 meses do valor.



Como foi aprovado em regime de urgência o projeto agora segue para a sanção do prefeito Marquinhos Trad e só passa a valer após ser sancionado. A prefeitura arrecadou R$ 232 milhões, somando os valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e Refis (Programa de Conciliação Fiscal) durante campanha de negociação de débitos.



“A emenda incorporada ao Projeto proporciona uma oportunidade maior para o cidadão ficar em dia com o Fisco, que prevê uma porcentagem maior no desconto das multas em 90% e um maior número de parcelamento dos débitos de 6 a 12 meses”, explicou o presidente da Casa de Leis, vereador professor João Rocha.