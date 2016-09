Compromisso na OAB/MS reúne candidatos a prefeito da Capital nesta segunda-feira

Tamanho do texto

Candidatos a prefeito da Capital participam de inúmeras reuniões nesta segunda-feira (26), inclusive na OAB/ MS.

Deurico/Capital News Athayde Nery (PPS) visitará bairros nesta segunda-feira

Athayde Nery (PPS), às 8h participa de panfletagem na região do Tiradentes, Às 9h segue para a reunião de compromisso com a OAB/ MS e apartir das 18h se reune com lideranças e eleitores dos Bairros Vida Nova II e Vilas Piratininga.

Marquinhos Trad (PSD) pela manhã participa da reunião na OAB/MS e depois visita moradores no Anahi. Na parte da tarde se reune com moradores dos bairros Panamá e de noite com moradores dos bairros Universitário, Buriti, Coronel Antonino, Arnaldo Estevão Figueiredo, Santo Eugênio.

Coronel David (PSC), participa do encontro na OAB e segue para uma entrevista no programa O povo na TV e durante a tarde grava programa eleitoral e depois visita diversos bairros.