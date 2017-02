Comissão recebe prestação de contas da Prefeitura em Audiência Pública nesta quarta-feira

Nesta terça-feira (21), foi definida a participação dos vereadores na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal de Campo Grande, e primeira sessão para recebimento de prestação de contas da prefeitura será realizado nesta quarta-feira (22).



Votado para presidente da Comissão, vereador Eduardo Romero, destaca que uma das atribuições de um vereador é fiscalizar as ações do poder executivo como, por exemplo, a aplicação dos recursos públicos.



A Comissão de Finanças e Orçamento tem como uma das responsabilidades avaliarem projetos que trabalhem com recursos como é o caso, por exemplo, de pedidos de empréstimo e suplementação, por parte do Executivo bem como avaliar projetos de lei de qualquer natureza que envolva impacto financeiro.

A comissão ficou composta pelos vereadores, Eduardo Romero, João César Mattogrosso, Junior Longo, Betinho e Dharleng Campos e também pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Fritz, Dr. Loester, Dr. Antonio Cruz, Enfermeira Cida Amaral e Dr. Livio.