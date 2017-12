Comando de Operações Penitenciárias é aprovado

Tamanho do texto

Wagner Guimarães/ALMS Projeto foi aprovado na última quarta-feira (20)

O projeto da criação do Comando de Operações Penitenciárias (COPE) foi aprovado na na Assembleia Legislativa de Mato Grosso dos Sul, na última quarta-feira.

O projeto visa avanço e qualidade dos serviços para os agentes e segurança pública. O grupo será integrado por agentes penitenciários que tenham realizado treinamento para intervenção rápida, contenção, vigilância, escolta do sistema penitenciário. Também que tenham feito aulas de armamento, tiro com armas de calibres 12, 40 e carabina 5.56mm, uso de spray de pimenta, granadas ofensivas e procedimentos com escudo.

Segundo, o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap/MS), André Luiz Santiago, “com a aprovação do projeto Cope, temos a convicção de que o governo estadual está dando um avanço ao nosso sistema prisional, sendo assim gerada maior especialização e economia aos cofres públicos. Somos gratos também ao deputado Coronel Davi que colaborou e apoiou com a emenda para o desenvolvimento desse trabalho.”

O Comando de Operações Penitenciárias constituirá força de reação da Agepen e será subdividido em Grupo de Intervenção Tática (GIT) e Grupo Tático de Escolta (GTE). Os grupos serão especializados em intervenções rápidas em ambiente carcerário, vigilância de muralhas e guaritas, escolta de presos e revistas de segurança nos estabelecimentos prisionais estaduais. Poderão realizar mais ações de segurança, como operações pente-fino, segurança das instalações penitenciárias, escolta, apoio às revistas nas celas e atuação em situações de crise.