Com redução de secretarias e corte de comissionados, MS deve se tornar estado mais “enxuto”

Deurico Ramos/Capital News Azambuja e Mochi durante sessão solene de abertura do ano legislativo, ocorrida nesta quinta-feira (2)

Durante solenidade de abertura do ano legislativo na Casa de Leis nesta quinta (2), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), falaram que as reformas administrativas nos poderes Executivo e Legislativo estaduais serão colocadas em pauta na próxima semana.



No projeto de Azambuja, que prevê teto de gastos e reformulação na previdência, dentre outras medidas, está novamente a redução de secretarias. Hoje, são 13 pastas, que devem ficar entre 11 e 10 com a fusão delas. Quando o governador assumiu o governo, eram 17. Com isso, mais comissionados serão demitidos e servidores devem ser remanejados para áreas prioritárias.



“Não é a quantidade que faz o resultado, é a qualidade do serviço”, disse Azambuja. Segundo ele, o objetivo é “buscar tamanho ideal para que MS consiga executar as políticas públicas”.



Conforme o governador, Mato Grosso do Sul é hoje o segundo estado mais enxuto do Brasil. Com a reforma administrativa, a intenção é fazer ocupá-lo o primeiro lugar.

Deurico Ramos/Capital News Mochi disse que 25% dos comissionados serão cortados na Casa

Poder Legislativo

Conforme já noticiado pelo Capital News, a Casa de Leis também terá uma reforma. Mochi declarou nesta quinta que o projeto deve ser apresentado para discussão dos deputados na próxima sessão, na terça-feira (7).



Mochi também adiantou à imprensa que devem ser cortados 25% dos comissionados. De 230 funcionários, devem permanecer 170.