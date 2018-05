Com greve dos caminhoneiros, Alckmin adia vinda ao Estado

Em virtude da guerra dos caminhoneiros, o pré-candidato à Presidência do Brasil pelo PSDB, Geraldo Alckmin, adiou a vinda ao Mato Grosso do Sul neste sábado (26). Alckmin teria encontros com a militância, reunião com empresários e visitaria o Festival América do Sul (Fasp). O Fórum MS que Dá Certo da região de Campo Grande pretende reunir toda a militância do PSDB, com representantes dos 79 municípios.

O presidente do diretório estadual divulgou nota informando sobre o cancelamento e garantiu que o partido para a escolha de uma nova data, o mais breve possível. “Na expectativa de que as negociações em curso não sofram retrocessos e sejam capazes de atender às condições de trabalho dos transportadores, restabelecendo a normalidade desse importante segmento da economia, espera-se, no mais breve espaço de tempo, cumprir a agenda agora altera”, diz a nota.

Estava previsto um café da manhã com representantes das entidades do setor produtivo do Estado, na Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul (Fiems). A reunião estava marcada para às 9h, e contaria com a presença de produtores rurais, industriais e comerciantes. Na Casa da Indústria, o líder tucano concederia ainda uma entrevista coletiva.