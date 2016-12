Com dificuldades Costa Rica quita 13° salário e encerra o ano no azul

Arquivo/CostaRica Prefeito do município tem 92% de aprovação

Enquanto a maioria das prefeituras está com as contas em vermelho, com dificuldades para quitar o 13° do funcionalismo, o município da região do bolsão sul-mato-grossense não apenas fechará o ano no azul, como também conseguirá pagar até o 16° salário dos professores.



O prefeito local, Waldeli dos Santos Rosa, tem aprovação de 92% dos moradores, de acordo com o Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems). O Produto Interno Bruto (Pib) de Costa Rica era, em 2014, de R$1,515 bilhão, o dobro do valor de 2010, de R$ 544,85 milhões, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



“Como sou empresário, busco levar o modelo da iniciativa privada para a administração pública. Em princípio, foi um susto, mas, depois, a população começou a respeitar o administrador. É a credibilidade do empresário administrando o público.” Pontou Waldeli.



Encerrando o terceiro mandato à frente da administração sendo reeleito para mais quatro anos, ele entregou o cargo em 2008 e reassumiu o município em 2013.



Assim como a maioria dos pequenos municípios do País, a maior parte da arrecadação de Costa Rica é oriunda dos repasses do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A receita corrente líquida total é de R$ 6 milhões mensais.