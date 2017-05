Ciro Gomes vem a Campo Grande para discutir a situação da fronteira e a conjuntura política nacional

Candidato para a presidência em 2018, ex-governador e deputado pelo Ceará, ex-ministro nos governos de Itamar Franco e Lula e vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, estará em Campo Grande nesta quinta-feira (18), para falar sobre a situação da fronteira com o juiz federal Odilon de Oliveira e sobre a atual conjuntura política nacional.

Divulgação/PDT Ciro Gomes dará uma entrevista coletiva às 8h da manhã no diretório regional do partido



De acordo com o presidente regional do PDT, deputado federal Dagoberto Nogueira, o candidato a presidência Ciro Gomes dará uma entrevista coletiva às 8h da manhã no diretório regional do partido, localizado na Rua Abrão Julio Rahe, 2399.



Em entrevista concedida no último domingo (14) em Londres, Ciro Gomes criticou o governo Temer e as reformas proposta por ele. “Na Previdência, o tiro é no lugar errado. Há um sistema em que 2% dos beneficiários levam 40% dos benefícios. Nenhuma providência do Temer e sua quadrilha olham para isso. Temer tem três aposentadorias aos 50 e poucos anos, e toda a quadrilha que o cerca se aposentou precocemente. Então, isso é uma estupidez, o que não quer dizer que não haja a necessidade de um debate generoso, lúcido e inteligente sobre o futuro do equilibro da Previdência”.

Conforme o partido, Ciro Gomes deve fazer uma nova visita à Capital em setembro.