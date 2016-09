Cinco projetos foram aprovados em menos de um hora de sessão na Câmara

Deurico/Capital News Câmara Municipal de Campo Grande cumpre sessão e aprova cinco projetos

Sessão da Câmara da Capital terminou antes das 11h, nesta uqnta-feira (15), na qual em segundo turno de discussão a sessão ordinária aprovou cinco projetos.

Em Plenário foi aprovado o Projeto de Lei n° 8.217/16, de autoria do vereador Dr. Cury, que institui no âmbito do município de Campo Grande/MS o mês “Abril Marrom”, dedicado a ações de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira.

Os parlamentares aprovaram ainda o Projeto de Lei nº 8.229/16, que institui a rede de proteção às gestantes infectadas pelo vírus Zika, no município de Campo Grande/MS dá outras providências. E o Projeto de Lei nº 8.285/16, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Assistência à Criança Portadora de Microcefalia e dá outras providências. As duas propostas são de autoria do vereador Carlão.

Também o Projeto de Lei nº 8.250/16, de autoria do vereador Roberto Durães, que institui a Semana e o Dia da Conscientização sobre Alienação Parental no calendário oficial do Município de Campo Grande-MS.

E por fim, foi aprovado o Projeto de Lei nº 8.289/16, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que autoriza o Poder Executivo a implantar o Hospital da Mulher no município de Campo Grande.