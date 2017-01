Chiquinho Telles vê possibilidade de aliança com Vereador Pastor Jeremias para melhorias nas Moreninhas

Deurico/Capital News Chiquinho Telles

Durante sessão extraordinária na Câmara Municipal para votação da reforma administrativa solicitada pelo prefeito, em entrevista ao Capital News, o líder do PSD na Câmara, vê possibilidade de aliança com o Pastor Jeremias para melhorias nas Moreninhas.



Chiquinho disse, “a moreninha é carente de muita coisa, principalmente empregos, nós perdemos empregos por falta de gestão, descem mais de 20 mil pessoas por dia para trabalhar no centro”. Ainda citou a perda do shopping que poderia ter sido construído no bairro e não foi, perdendo assim a oportunidade de gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos. “Iremos tentar dar uma atenção maior as Moreninhas, onde podemos considerar como sendo uma cidade dentro de Campo Grande, e iremos trabalhar isso com o prefeito Marquinhos Trad”.



Campo Grande está um caos e o vereador enfatiza que “os buracos estão em todos os setores, não apenas no asfalto, mas também na saúde, educação, geração de empregos. A morena está desbotada, está sem batom”.



Considera ainda que os 28 votos dados ao vereador João Rocha na noite deste domingo, dão a entender que é um presidente que pode continuar, pois enfrentou turbulências com um executivo que não conversava, e mostrou que o legislativo está unido para que possam trabalhar por Campo Grande.



Ainda segundo o vereador, “Marquinhos já conseguiu diálogo com a casa, e acredito que ele conseguirá trabalhar em união”, finalizou Chiquinho.