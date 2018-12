Carlos Marun encerra último mês como Ministro da Casa Civil no Oriente Médio

Deurico/Arquivo Capital News Ministro participará de cerimônia a única tropa brasileira em missão no exterior, e seguirá para acompanhar a negociação do Programa Mais Alimentos Internacional

Em missão oficial neste último mês do governo Michel Temer, o Ministro da Casa Civil, Carlos Marun embarca na próxima quarta-feira (12-12) rumo ao Oriente Médio. O ministro-chefe da Secretaria de Governo diz em nota divulgada nesta sexta-feira (07), onde visitará, na sexta-feira (14-12), a Fragata União (F-45) que desde novembro de 2011 lidera a Força Tarefa Marítima (MTF), braço marítimo das operações da Força Interina das Nações Unidas no Líbano.

De acordo com a nota divulgada, "A visitação ocorrerá no dia 14 quando participarei de cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro. A tripulação desta fragata é a única tropa brasileira que hoje cumpre missão no exterior e expressarei aos seus membros o reconhecimento e o orgulho do Governo Brasileiro por sua atuação em área de conflito sempre latente. Em minha viagem a Antártica pude constatar a importância que as tropas brasileiras lotadas no exterior dão a visitas como esta, por isso decidi estender ao Líbano a viagem que faria a Arábia Saudita. Além disso, está previsto um encontro com o presidente do Líbano, Michel Naim Aoun", diz.

Carlos Marun seguirá viagem para a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, onde irá acompanhar a negociação do Programa Mais Alimentos Internacional. Ainda conforme a nota divulgada, "Nesta rodada a intenção é a concretização da parceria com a Nigéria que se propõe a comprar de indústrias brasileiras 4.384 tratores e 36.083 unidades de máquinas e equipamentos agrícolas de diversas finalidades. O valor total da operação é de € 361.200.000,00.

O Programa Mais Alimentos Internacional é desenvolvido pela SEAD, que, em meados de 2016, recebeu solicitação de ingresso da Nigéria. Desde então, as negociações iniciaram-se, inclusive com parceria da Fundação Getúlio Vargas, que desenvolveu um projeto de cooperação bilateral que busca na parceria com o Brasil soluções para os anseios de mecanização e desenvolvimento agrário daquele país", conclui na nota.