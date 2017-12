Carlos Coimbra toma posse como secretário estadual de Saúde

José Roberto Almeida/Capital News Carlos Coimbra, esteve a frente do Hospital de Câncer de Campo Grande

Carlos Coimbra toma posse na tarde desta quarta-feira (13) como secretário estadual de Saúde no lugar de Nelson Tavares , que alegou motivos particulares para deixar o governo. A cerimônia de posse está marcada para às 14h30, no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes.

Coimbra, ex-diretor do Hospital do Câncer e atualmente a frente HU (Hospital Universitário), foi convidado oficialmente pelo governo para assumir a pasta estadual. Os detalhes da mudança no comando da secretaria foi apresentado no dia 6 de dezembro.

Tavares negociava sua saída há dois meses e deve retornar ao cargo de servidor na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Antes da troca definitiva no comando da secretaria, o governador Reinaldo Azambuja resolveu designar Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves como secretária interina de Estado de Saúde.

A publicação no Diário Oficial do Estado foi feita no dia 8 de dezembro, um dia após a exoneração do ex-titular da pasta, Nelson Tavares.