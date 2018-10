Candidatos iniciam semana das eleições nas ruas do estado

Deurico/Capital News e Assessoria Eleições 2018, Governo do Estado

Faltando apenas 5 dias para as eleições, os candidatos ao Governo Estado continuam suas campanhas pelas ruas do MS. Nesta segunda-feira (1), os candidatos terão agendas de entrevistas e visitas às comunidades.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, concede entrevista à uma rádio no fim da manhã e cumpre agenda administrativa durante a tarde.

O deputado Junior Mochi (MDB) participou de gravação de programa eleitoral logo cedo e visita o Hospital do Câncer de Barretos ainda pela manhã. À tarde, ele vai à Rio Brilhante onde concede entrevista e participa de reunião política no Rotary Club e visita o centro da cidade. No fim do dia, Mochi visita Caarapó e Dourados, onde faz reuniões políticas.

Humberto Amaducci (PT) concede entrevista à uma rádio de Corumbá e à CBN Campo Grande pela manhã. Pela tarde, o candidato vai ao Fórum Estadual da Cultura, para assinatura de compromisso com a entidade.

Juiz Odilon de Oliveira (PDT) conde entrevistas a veículos de comunicação da capital durante toda a manhã. À tarde, o candidato grava programa eleitoral e no fim do dia faz reunião com sua cúpula de campanha.

Marcelo Bluma (PV) concede entrevistas de uma rádio nesta manhã e deve se reunir com empresários no início da tarde. No fim do dia, o candidato faz reunião com sua coordenação de campanha.

O candidato João Alfredo (Psol) não teve sua agenda divulgada para esta segunda-feira.