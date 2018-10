Candidatos ao Governo do Estado devem votar na capital e no interior

Tamanho do texto

Montagem/Capital News Candidatos votam pela manhã no domingo

Os candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2018, também vão às urnas neste domingo. Dos seis candidatos ao executivo estadual, três devem votar em cidades do interior do estado.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato a reeleição, deve votar na Escola Lucia Martins Coelho, no centro de Campo Grande.

O Juiz Odilon de Oliveira (PDT) votará na Escola Padrão, no bairro Chácara Cachoeira, também na capital.

Marcelo Bluma (PV) vai votar na Escola Paulo Freire, também no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O deputado Junior Mochi (MDB) vota na Escola Estadual Viriato Bandeira, em Coxim.

Já Humberto Amaducci (PT), deve ir às urnas na cidade de Mundo Novo.

João Alfredo (Psol) vota na Escola João Ponce de Arruda, em Ribas do Rio Pardo.