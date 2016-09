Candidatos à prefeitura de Dourados participam nesta terça de debate

O Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (SIMTED) dará espaço, na noite desta terça-feira (26), a partir das 19h, para o debate dos candidatos à prefeitura de Dourados que será apresentado aos professores e servidores administrativos do SIMTED.





Divulgação/Simted Políticos debatem desafios e propostas para a Educação e o serviço público no município

O evento será dividido em quatro blocos, onde os políticos apresentarão propostas para a Educação e o serviço público no município. No primeiro, os candidatos farão sua apresentação. Na segunda etapa, serão realizadas cinco perguntas elaboradas pela diretoria do sindicato.



Já no terceiro bloco, será a vez de cinco educadores sindicalizados e presentes na plateia questionarem os sabatinados sobre o tema. Para finalizar, o(a)s candidato(a)s realizam suas considerações finais.



Ao final do diálogo, a diretoria do SIMTED fará a leitura de uma "Carta Compromisso com a Educação", com propostas e sugestões da categoria para melhorias e desenvolvimento do ensino ao final do evento que será realizado na sede do SIMTED, localizada na Rua Maria da Glória, 670, Vila Industrial.