Candidatos a prefeito investem no corpo-a-corpo nestes dias que antecedem as eleições na Capital

Deurico/Arquivo Capital News Marquinhos Trad e Rose Modesto investem em reuniões de bairros

Faltando um 29 dias para o pleito os candidatos correm e continuam apostando no corpo-a-corpo já que o tempo é mais curto e não há grndes investimentos financeiros, por isto os candidatos a prefeito da Capital tem dedicado a reuniões e em gravações eleitorais.

Marquinhos Trad (PSD), neste sábado (3), fará uma reunião com os trabahadores, além de gravar novos programas eleitorais de TV. De tarde visitará os bairros: Nova Lima, Jardim Colorado, TV Morena e Jardim Noroeste e de noite reunião com moradores dos Jarim Noroeste, São Conrado, Cidade Jardim, Jardim Nashville e Novos Estados.

Adalton Garcia (PRTB), visitará o Mercadão Municipal e se reunirá com menbros do Sindicato dos motoristas, de tarde visitará vários Bairros e de noite fará transmissão ao vivo na internet sobre seu plano de governo.

Rose Modesto (PSDB), não divulgou os locais que estará neste sábado, mas afirmou que reunirá moradores de sete bairros da Capital para um grande encontro.

Candidato Atayde Nery (PPS), às 8h30 gravará programa eleitoral, Às 15h se reunirá com candidato a vereador Sidney Terena no Bairro Noroeste, às 17h fará reunião com o candidato a vereador Aguinaldo Cardoso e Às 19h se reunirá com maestro de Bandas e Fanfarras no Jardim Jacy.

A reportagem do Capital News entrou em contato com os 14 candidatos e publicamos o material dos candidatos que enviaram a agendas até publicação desta.