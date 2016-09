Candidatos a prefeito gravam programas eleitorais e visitam bairros

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Athayde Nery se reunirá com equipe

Candidatos a prefeito da Capital gravam programas eleitorais e continuam investindo em reuniões nos bairros nesta sexta-feira (02).

Adalto Garcia (PRTB) pela manhã fará reunião no bairro Lageado, no Jardim das Meninas e de tarde participará da reunião na rádio FM comunitária. De noite visitará moradores do bairro Nova Lima que será transmitido ao vivo pela Rede Social.

Rose Modesto (PSDB), gravará Programa Eleitoral e se reunirá com coordenadores da Campanha e lançamento de candidato a vereador.

Athayde Nery da coligação “Campo Grande de Todos Nós”, se reunirá às 8h30 com coordenadores da Campanha, das 14h às 16h visitará a UFMS e no final da tarde gravará programa eleitoral.

Capital News entrou em contato com os 14 candidatos a prefeito da Capital, mas apenas os citados enviaram para a Redação o material da agenda de cada um deles.