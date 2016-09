Candidatos a prefeito de Corumbá gastam mais de R$ 50 mil

Anderson Gallo/Diário Online e Deurico/Capital News Candidatos investem em campanhas

Os três candidatos a prefeito de Corumbá gastaram R$ 52.349,60 com campanha majoritária, faltando menos de um mês para as eleições. De acordo com o Diário Online, o limite para um candidato a prefeito de Corumbá é de R$ 731.063,95 e a quantidade limite de contratações é de 746 pessoas. Já para o vereador o limite é de R$ 140.027,74 e o efetivo pessoal não pode exceder a 373 contratações.



Elano de Almeida, do Partido Popular Socialista (PPS), usou 6% do limite estabelecido para a campanha como o teto máximo de R$ 731.063,95. Paulo Duarte (PDT), candidato à reeleição pela coligação “Por Amor a Corumbá”, ainda não teve as despesas de campanha lançadas no Divulgacand.



O candidato da coligação “Juntos Por Corumbá”, Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB), usou 1% do limite de gastos declarado à Justiça Eleitoral R$ 731.063,95. Esse percentual diz respeito, segundo o DivulgaCand, ao total de despesas contratadas, que somam R$ 7.860,00.



As alterações promovidas pela Reforma Eleitoral 2015 (Lei nº 13.165) colocam o teto máximo das despesas dos candidatos com base nos maiores gastos declarados na circunscrição eleitoral anterior, no caso as eleições de 2012.



De acordo com a norma, no primeiro turno do pleito para prefeito o limite será de 70% do maior gasto declarado para o cargo em 2012. No caso das campanhas eleitorais dos candidatos às eleições para vereador, o limite de gastos também será de 70% do maior valor declarado na última eleição.



Ainda de acordo com o Diário Online, além dos valores que podem ser gastos nas campanhas, os candidatos têm limites para a contratação de pessoal. A reforma eleitoral do ano passado estipulou os limites para a contratação direta ou terceirizada de pessoas para atividades de militância e também de mobilização de rua.