Candidatos a prefeito da Capital participam do debate da ACP nesta terça-feira

Candidatos a prefeito dda Capital participam do debate da ACP nesta terça-feira (13), e continuam a visitar os bairros durante o dia.

Candidato Coronel Davi (PSC), participa de debate promovido pela ACP e durante a tarde e noite visitará bairros da Capital.

Marquinhos Trad (PSD), também confirmou presença no debate da ACP, irá na assembleia Legislativa e no final da manhã visitará os bairros: Chácara Cachoeira e Mata do Jacinto, durante a tarde grava programa Eleitoral e se reunirá com trabalhadores dos bairros Jardim Paulista e Vila Carvalho finalizando esta terça (13), conversando com as mulheres da região das moreninhas e bairros adjacentes.

Athayde Nery (PPS), participa Às 8h do Debate na ACP, durante a tarde se reune com a direotira da Associação Comercial e Industrial de Camp o Grande e termina o dia visitando o bairro Mata do Jacinto.