Candidatos a prefeito cumprem agenda em Corumbá

Anderson Gallo/Diário Online e Deurico/Capital News Confira as atividades dos candidatos de Corumbá

Os candidatos a prefeito estão realizando atividades durante as eleições em Corumbá. Nesta terça-feira (6), os candidatos estão realizando visitas em bairros e vendo a necessidade dos moradores.

O candidato Paulo Duarte, atual prefeito, cumpre expediente na Prefeitura de Corumbá. No período da tarde desta terça-feira (6), às 15h30, realiza caminhada pelos bairros da cidade. Durante a noite, às 18h, Duarte tem reunião com candidatos a vereador.



Já o candidato Ruiter Cunha gravará programa eleitoral para rádio e TV no período da manhã e tarde desta terça-feira (6). No éríodo da noite Cunha realiza reunião com líderes comunitários.



Até o momento o candidato a prefeito de Corumbá Elano de Almeida não mandou a agenda de atividades desta terça-feira (6).