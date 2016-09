Candidatos a prefeito cumprem agenda em bairros de Campo Grande

Candidatos a prefeito da Capital se reunem com colaboradores e possiveis eleitores, nesta terça-feira (6) na Capital.

Divulgação/ Assessoria Marquinhos visita mais de 10 bairros nesta terça

Marquinhos Trad (PSD) gravará programa de Rádio e visitará mais de 10 bairros da Capital na parte da tarde e a noite.

Rose modesto (PSDB) se dedicará a gravações dos programas eleitorais. Já o candidato a prefeito do PSC, Coronel Davi pela manhã cumpre agenda parlamentar, de tarde visita bairro e de noite gravará prgrama eleitoral.

E Adalton Garcia (PRTB), de manhã se reunirá com assessoria jurídica e logo em seguida tem uam reunião com ocmerciantes do encontro da antiga rodoviária e de tarde participa de encontro com capoeristas do Grupo Muzenza.