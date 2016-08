Candidata a prefeita de Dourados fortalece caminhadas e participação na mídia

Câmara de Dourados Delia Razuk investe nas visitas cara-a-cara com os eleitores

Candidata a prefeitura de Dourados pelo PR, Délia Razuk, tem buscado o contato direto com a população para divulgar seu projeto para o município por meio das caminhadas nos bairros.

Semana passada a jornada foi no Canaã I, sendo que a data contou ainda com participação em rádio e televisão e reuniões com integrantes do partido.

No bairro Canaã 1 Délia recebeu o apoio e o carisma de dezenas que seguiram com ela na caminhada.A oportunidade foi de debater as demandas daquela região e também um momento de confraternização junto a população.

Já o “bate-papo” desta vez foi na rádio e televisão Grandourados. Foram debatidos entre outros temas junto a candidata, esporte, lazer, administração de recursos e secretarias.