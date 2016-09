Candidados a prefeito da Capital fazem adesivagens, reuniões e consedem entrevistas neste sábado

Deurico/Capital News Vereador Marcos Alex (PT) visitará duas comunidades neste sábado

Adesivagens, visitas em bairros e reuniões com demais candidatos a vereador fazem parte da agenda dos candidatos a prefeito da Capital neste sábado (10).

Alex do PT pela manhã participa do “Ato Nenhum Direito a Menos” no calçadão da Barão, após concederá entrevista na Rádio Comunitária FM Moreninhas e na parte da tarde participará de reunioes com proporcional e presença no ato Cultural da rua Hip Hop, na sede do PcdoB e termina com reuniões.

O candidato Athayde Nery (PPS), de manhã fará adesivagens na avenida Afonso Pena com a rua Padre João Crippa e às 8h30 fara reunião no Jardim Parati, de tarde continuará as visitas aos bairros junto com vereadores da coligação e de noite estará no bairro Nova Lima e Rancho Alegre I.

Marquinhos Trad (PSD), pela manhã se reunirá com trabalhadores nos bairros: Nova Lima, Jardim Tlismã, Itamaracá e concederá entrevista a rádio da Capital. Durante a tarde e noite dará sequencia a diversas reuniões em bairros.