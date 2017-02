Câmara volta aos trabalhos com 15 partidos representados

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Sessão solene ocorre neste momento na Casa de Leis

Sessão inaugural da 10ª legislatura da Casa de Leis é realizada desde as 9h da manhã desta quarta-feira (15). Os vereadores retomam os trabalhos legislativos na solenidade, que também conta com mensagem do prefeito Marquinhos Trad (PSD).



Entre as autoridadades presentes, está a vice-governadora Rose Modesto. Antes do início dos discursos, o presidente da Casa de Leis, vereador João Rocha (PSDB), falou sobre as alterações na Câmara. Conforme ele, neste mandato, 15 diferentes partidos políticos estão representados.



“Isso é saudável, é a demonstração da democracia, e estamos todos juntos procurando fazer uma composição para dar a população de Campo Grande a resposta que ela está precisando”, disse o presidente. Ele citou ainda que haverá união entre os poderes Legislativo e Executivo.



Antes do início dos discursos, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) também citou à imprensa a harmonia entre poderes.



Ele disse que pautará o discurso aos vereadores, conforme prevê o regimento interno, em apresentar a “verdade” na divulgação da situação do município.



“Ontem nós colocamos os dados da administração, quanto entrou, quanto se arrecadou, de que forma se arrecadou e para quem foi pago”, disse Marquinhos.