Câmara vai recorrer da decisão que manteve Alcides Bernal no cargo de prefeito

A Câmara Municipal de Campo Grande vai recorrer da decisão do juiz titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, David de Oliveira Gomes Filho, proferida no dia 11 de novembro, que manteve o prefeito Alcides Bernal (PP) no cargo. A decisão considerou a cassação ilegal e tornou definitiva liminar.



De acordo com o presidente da Câmara, vereador João Rocha (PSDB), a Casa foi notificada somente nesta quinta-feira (24) - treze dias depois dela ser proferida – e deve dar encaminhamento aos trâmites legais para recorrer da sentença no início da próximo semana.



Rocha afirma que trata-se de um processo “natural”, haja vista que a Casa precisa fazer valer a decisão de afastar Bernal com base nos indícios de que ele tenha cometido ao menos nove crimes de responsabilidade fiscal, a qual foram referendados pelo MPF (Ministério Público Federal), MPE (Ministério Público Estadual), CGU (Controladoria Geral da União) e TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul).



“Entendo que seja até uma obrigação da Câmara recorrer desta decisão. Até porque, caso não o faça, estaríamos concordando que o que fizemos não foi o certo. Portanto, esse é um processo natural’, comentou.



Questionado se a decisão da Câmara não poderia gerar um mal-estar entre os poderes e reacender as discussões que tomaram conta dos últimos quatro anos, Rocha é enfático. “Eu acredito que a Câmara tem que fazer valer sua decisão, logicamente que respeitando a Justiça, mas tomamos uma decisão com base em pareceres técnicos e com convicção de que houve irregularidades”, comenta



Liminar

O prefeito Alcides Bernal estava sendo mantido no cargo desde o dia 25 de agosto de 2015, com base em liminar concedida pelo próprio juiz David de Oliveira Gomes. Ele foi cassado no dia 13 de março de 2014, por atrasar pagamento a empresas que prestavam serviço para a Prefeitura.



Vícios de moralidade

Consta na decisão que a Câmara Municipal não podia ter se recusado a receber documento considerado importante pela defesa do prefeito e comissão processante também não poderia ter encerrado julgamento sem interrogar o prefeito.



Ao analisar a moralidade do ato de cassação, magistrado afirmou que a postura de alguns vereadores “indicava um posicionamento contrário aos interesses sociais e escancaradamente favoráveis a interesses privados de algumas empresas”.



Ainda conforme os autos, juiz transcreveu vários trechos do relatório final da investigação do Grupo d Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que chegou à conclusão de que existiu uma associação criminosa entre empresários e autoridades para retirar o prefeito eleito e permitir que o vice-prefeito assumisse.



David Filho concluiu que decreto legislativo que cassou Bernal "foi editado para atender a interesses privados de vereadores e de empresários e não como decorrência de faltas efetivamente demonstradas contra o prefeito municipal”.