Câmara promove audiência pública para receber prestação de contas da Prefeitura

Izaias Medeiros / CMCG Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3° quadrimestre do exercício financeiro de 2018 será entregue nesta quarta-feira (27)

Nesta quarta-feira (27), A Câmara municipal recebe em audiência pública, às 9 horas, a Prefeitura de Campo Grande, para a prestação de contas do 3° quadrimestre de 2018.

Durante a reunião, o Executivo irá apresentar a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2018, de acordo com o § 4º do Art. 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 que “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências” e Art. 89 da Resolução n. 1.109/09 que “Aprova o Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande-MS e dá outras providências”.

A reunião é convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), João César Mattogrosso (vice), Júnior Longo, Betinho e Dharleng Campos.

Serviço – A audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.