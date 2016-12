Câmara Municipal realiza 32 Audiências Públicas em 2016

Divulgação/Câmara Municipal Balanço foi divulgado pelo vereador João Rocha, presidente da Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou 32 audiências públicas em 2016. O balanço foi apresentado pelo presidente da Casa de Leis, vereador João Rocha (PSDB), durante a última sessão ordinária deste ano, realizada na última quinta (22).



Na modalidade, os vereadores propõem uma discussão com a comunidade sobre diversos temas. Os debates reuniram autoridades, lideranças, moradores e membros da sociedade civil organizada, para discutir assuntos relevantes ao município.



Conforme informado pela assessoria da Casa de Leis, dentre os temas abordados estão obras paradas, substituição de lâmpadas de LED, Wi-Fi nos ônibus, redução da jornada de trabalho dos professores, aumento da tarifa de energia elétrica, aterro sanitário, violência contra idosos, Lago do Amor, não privatização da saúde, Construtora Homex, Portal da Transparência Municipal, criação do Conselho LGBT, valorização do futebol amador, expressões culturais urbanas, 16 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Também foram realizadas Audiências Públicas para discussão do Plano Diretor, prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e apresentação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, conforme preconiza o Regimento Interno da Casa de Leis.

