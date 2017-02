Câmara Municipal inicia a 10ª Legislatura na próxima semana

Deurico/Capital News Casa de Leis retoma os trabalhos no próximo dia 15

A Câmara Municipal de Campo Grande retorna os atendimentos no próximo dia 15 de fevereiro (quarta-feira), às 9 horas, onde haverá a reabertura das atividades plenárias com a realização da Sessão Solene inaugural de abertura dos trabalhos legislativos da 10ª Legislatura.



Durante a sessão inaugural, os parlamentares farão a escolha dos membros das 18 Comissões Permanentes, compostas por cinco vereadores cada.



Prefeito Marquinhos Trad irá participar da abertura, onde irá realizar uma apresentação aos parlamentares da situação atual do município, conforme prevê o Regimento Interno da Casa de Leis.

Na quinta-feira (16), os parlamentares realizam a primeira sessão ordinária de 2017.

Serviço – A sessão solene inaugural será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiuka Park.