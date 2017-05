Câmara Municipal aprova emenda ao Projeto que doa áreas públicas à Fiocruz

Divulgação/Câmara Municipal

Em sessão ordinária realizada, nesta quinta-feira (18), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, em plenário, o Projeto de Lei n° 8.441/17, que autoriza o Poder Executivo a desafetar área de domínio público municipal e doar à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



A proposta, de autoria do Poder Executivo Municipal, viabiliza a implantação de uma Unidade Técnico Científica da Fiocruz, no Bairro Paraty, região Sul de Campo Grande. A Unidade conterá laboratórios de Biologia Molecular, Parasitologia, Virologia, Imunofarmacologia, Química, Toxilogia e monitoramento das cadeias produtivas e Agronegócios, além de auditório, salas de aula, biblioteca e laboratório multimídia.





Vereador Júnior Longo (PSDB), autor da emenda

No entanto, o vereador Junior Longo (PSDB), propôs e aprovou uma emenda ao texto, segundo a qual, caso a Fiocruz não conclua a implantação da Unidade Técnico Científica no prazo de cinco anos, a Prefeitura retomará o espaço.



De acordo com o tucano, “Sabemos que a Fiocruz é pioneira em promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania. Vinculada ao Ministério da Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina. No entanto, se no período de cinco anos não for viabilizada a construção da unidade, nada mais razoável que o retorno da área a Prefeitura de Campo Grande”, defende.