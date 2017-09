Câmara lança totens interativos para promover maior aproximação com a população

Câmara de Vereadores/Divulgação Equipamento já está disponíveis para o uso pelo cidadão

Fazer reivindicações, participar de enquetes e acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo fica um pouco mais fácil na Câmara Municipal de Campo Grande. A Casa de Leis agora conta dois totens interativos. Os equipamentos entraram em funcionamento nesta quinta-feira (28).



Inicialmente, os dois totens interativos estão instalados nas recepções da Casa de Leis (do Plenário Oliva Enciso e no hall de entrada). Contudo, os totens possuem caráter itinerante, acompanhando a Câmara e os vereadores em eventos, e também poderão estar presentes em equipamentos públicos e locais de grande circulação de pessoas.



Segundo o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, professor João Rocha, “essa é mais uma iniciativa da Câmara Participativa, com objetivo de aproximar ainda mais o Legislativo da população, criando mais uma possibilidade dos cidadãos trazerem suas demandas e reivindicações para os vereadores. É uma ferramenta importante e quem realmente ganha é a população de Campo Grande”, afirmou.