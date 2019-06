Câmara dos Deputados comemora 152 anos de Retomada de Corumbá

Tamanho do texto

Michel Jesus/Agência Câmara Corumbá tem sessão solene sobre os 152 anos da Retomada da Cidade

Nesta quinta-feira (13), os 152 anos da Retomada de Corumbá foram celebrados em sessão solene da Câmara dos Deputados, em Brasília. A sessão foi iniciativa do deputado federal Doutor Luiz Ovando e da deputada federal Bia Cavassa. O prefeito Marcelo Iunes participou da homenagem realizada no plenário da Câmara Federal.

Estiveram presentes o deputado federal Fábio Trad, a deputada federal Rose Modesto, o ex-senador Pedro Chaves, que hoje ocupa em Brasília cargo no governo de Reinaldo Azambuja e Paula Mourão, mulher do vice-presidente da República Hamilton Mourão.

Segundo a Prefeitura de Corumbá, durante a sessão foi exibido um vídeo com historiadores contando sobre a retomada da cidade ocorrida durante a guerra contra o Paraguai.

Durante seu discurso, Marcelo Iunes agradeceu o destaque à história corumbaense e convidou os parlamentares a visitarem o município. “Fico muito feliz com essa homenagem, aqui em Brasília, para uma data tão importante para Corumbá e sua população. Temos uma cidade em pleno desenvolvimento. Convido a visitarem e conhecerem nossa querida Corumbá. Somos uma cidade turística, temos uma pecuária forte e também precisamos de investimentos no meio ambiente, cerca de 70% do Pantanal estão em território corumbaense”, declarou o prefeito.