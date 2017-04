Câmara de Dourados debate hoje sobre guarda compartilhada

Divulgação Vereador Sérgio Nogueira organiza o seminário na busca ações de prevenção à alienação parental

A Câmara de Dourados realiza nesta terça-feira (25) um seminário onde irá debater sobre a Guarda Compartilhada e Alienação Parental. O evento acontece a partir das 19h e foi proposto pelo vereador Sergio Nogueira na Semana Municipal de Conscientização da Importância da Guarda Compartilhada e da Prevenção da Alienação Parental.



O seminário será mediado por Givaldo Mauro de Matos, mestre em Ciências da Religião e professor de Filosofia da Unigran e ainda terá as opiniões de Dênis Colares, membro da Comissão de Infância do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Robson Moraes dos Santos, coordenador Projeto “ECA nas Escolas” da Unigran.



O objetivo do encontro será de aumentar a conscientização, debates, divulgação e prevenção da alienação parental e promoção de estímulo à guarda compartilhada.



“O avanço do índice de divórcios e da constituição de famílias que se formam sem a presença no mesmo lar de pai e mãe, tem provocado, não raras vezes, diversos efeitos sobre os filhos enquanto crianças e adolescentes, que podem ser diminuídos a partir de adequada conscientização”, ressalta o Sérgio Nogueira.



A alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham o menor sob sua autoridade ou vigilância. A Guarda Compartilhada, consiste na responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto.



“Na defesa dos interesses da criança e do adolescente, esta conscientização pode e deve ser motivada pelos poderes públicos, a partir da utilização dos espaços públicos para debates, palestras, esclarecimentos sobre os prejuízos emocionais que uma criança sofre com a separação do casal”, enfatiza o vereador convidando a sociedade para estar presente na casa de leis douradense.