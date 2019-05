Câmara de Campo Grande tem quatro Projetos na sessão ordinária de quinta-feira

Izaias Medeiros/CMCG Nesta quinta-feira (02), vereadores votam quatro Projetos pautados para discussão durante sessão ordinária.

Em única discussão e votação será votado em Plenário o Projeto de Lei n. 9.306/19, que institui o Programa Parceiros do Esporte, que tem como objetivo firmar parcerias com pessoas físicas e jurídicas para implementação de ações de esporte e lazer no município de Campo Grande. A proposta é de autoria do Poder Executivo.

Em segunda discussão e votação, os parlamentares votam o Projeto de Lei n. 9.133/18, que institui a Semana do Artesanato e o Dia do Artesão no município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Dr. Lívio e Eduardo Romero.

Por fim, em primeira discussão e votação, serão votados outros dois projetos. O Projeto de Lei n. 8.720/17, de autoria dos vereadores William Maksoud e Dr. Lívio, que institui nas escolas municipais de Campo Grande–MS, apresença de profissionais de psicologia para atendimento das crianças com deficiência.

O Projeto de Lei n. 8.827/18, de autoria do vereador Carlão, que autoriza o Poder Executivo a implantar a carteira de vacinação eletrônica no município de Campo Grande/MS e dá outras providências.

Palavra Livre – A sessão contará ainda com a participação da juíza da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Dra. Jacqueline Machado, que fará uso da Tribuna para falar sobre violência doméstica. O convite foi feito pela vereadora Enfermeira Cida Amaral.

Serviço - A sessão ordinária de quinta-feira (02) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms