Câmara de Campo Grande aprovou mais de 200 projetos em 2017

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou mais de 200 projetos de lei neste ano de 2017. Ao todo foram 202 aprovações nas 77 sessões ordinárias e duas sessões extraordinárias, realizadas no Plenário Oliva Enciso neste primeiro ano da 10ª Legislatura.

Divulgação Projetos de leis foram aprovados no decorrer do ano

Conforme informações da Casa de Leis, os 29 parlamentares aprovaram 144 Projetos de Lei (sendo 63 do Executivo e 81 de autoria dos vereadores), 34 Projetos de Lei Complementar (sendo 18 de autoria dos vereadores e 16 do Executivo) e 24 Projetos de Resolução.

Dentre os Projetos aprovados estão a LDO 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), reajuste e criação de tabela salarial de diversas categorias de servidores municipais, sorteio público de casas da EMHA (Agência Municipal de Habitação), renegociação de dívidas e regularização fundiária junto à EMHA, aumento do desconto e do prazo do Refis da Prefeitura (Renegociação de Débitos Municipais), aumento dos cidadãos beneficiados com a Tarifa Social de Água, Plano Diretor, PPA (Plano Plurianual) 2018-2021, assim como a lei que trata da organização administrativa do Poder Executivo.

Outros 135 Projetos de autoria dos vereadores e 10 Projetos do Executivo continuam em tramitação para 2018.