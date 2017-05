Bullying será abordado na sessão da Câmara nesta terça-feira

A Câmara Municipal da Capital irá discutir políticas de prevenção ao bullying e violência no ambiente escolar Hoje (09), às 14h30.

Deurico/Capital News Debate foi convocado pela Mesa Diretora

O debate foi convocado pela Mesa Diretora e vai abordar a construção de políticas públicas de prevenção ao bullying e violência no ambiente escolar e seu entorno.



Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão.

