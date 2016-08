Briga entre candidatos a prefeito da Capital conquistam suspensão de propagandas eleitorais

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Marquinhos Trad e Rose Modesto

Candidatos a prefeito da Capital brigam atrvés de pedidos de suspensão de propagandas eleitorais televisivos, assim aconteceu com o candidato Marquinhos Trad (PSD) e também com a candidata tucana Rose modesto (PSDB).

Marquinhos teve suspenso em caráter liminar trechos de propagandas veiculadas no horário eleitoral televisivo durante o sábado (27), solicitado pela coligação de Rose Modesto (PSDB).

A decisão tomada pela juíza Eucélia Moreira Cassal que determinou que Trad tenha 48 horas para apresentar defesa. Após esse prazo, o caso será encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para emitir um parecer sobre a situação.

Suspensão se deu por causa da apresentação do candidato andando em uma feira de bairro na qual ouvia populares que diziam votar nele.

Segundo a assessoria de Marquinhos a defesa irá alegar que não se trata de consulta popular, mas de manifestações espontâneas das pessoas e o vídeo não iria mesmo novamente ao ar.

Rose Modesto (PSDB) também teve propaganda eleitoral suspensa pelo TRE por apresentar irregularidades na propaganda eleitoral da candidata a prefeito pelo PSDB.

A denúncia leva em conta a utilização de computação gráfica e efeitos especiais no horário político de Rose Modesto, o que é proibido pela Legislação Eleitoral, nos termos do art. 54 da Lei 9.504/1997 e do art. 53 da Resolução TSE n. 23.457/2015.