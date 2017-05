Divulgação/TCE Evento foi realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul

O Brasil perde 41 bilhões de reais todos os anos com a corrupção. Os dados foram apresentados pelo subprocurador-geral da República, Nicolao Dino Neto, e também pelo titular do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal, delegado Guilherme Guimarães Farias, durante o último dia do II Fórum de Direito, Ética e Combate à corrupção, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul nos dias 4 e 5 de maio em Campo Grande.

A pesquisa mostra que o valor equivale a 40% do orçamento anual para a saúde pública e seria suficiente para dobrar o número de leitos hospitalares em um ano. “A corrupção não é um problema exclusivo do nosso país, é uma preocupação mundial. O que precisamos é de uma reforma política, definições de como será feito o financiamento político, com mecanismos de controle”, afirma o subprocurador-geral da República.



Para o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Antônio Renato Alves Rainha, que participou do evento, falou sobre o problema. “A corrupção capturou para si o que pertence à sociedade brasileira, ela causou tantos males que é necessário a união, de todas as instituições e de todos os homens e mulheres de bem desse país, que são a esmagadora maioria de nossa população, para combatê-la com rigor. Ou o Brasil acaba com a corrupção ou a corrupção acaba com o Brasil”.