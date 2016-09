Bernal viaja e habilita UPAS que haviam sido inauguradas

Tamanho do texto

Divulgação Prefeito visita senadores do Estado em Brasília

Em plena campanha para sua reeleição, o prefeito Alcides Bernal (PP), esteve nesta quarta-feira em Brasília e durante ocasião assinou habilitação de três UPAS que já estão sendo utilizadas pela população na Capital.

Com esta habilitação, estas unidades: Moreninhas, Leblon e Santa Mônica receberão recursos exclusivos do Ministério da Saúde.

O prefeito Bernal (PP), foi juntamente com o Secretário Adjunto de Saúde Victor Rocha e participaram da solenidade “Ações de gestão eficiente para melhoria da saúde pública: habilitação de novos serviços de Instituições Filantrópicas e financiamento de 99 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)”.

O município já investiu R$ 1.100.000,00 por mês nas Unidades de Pronto Atendimento e com a habilitação, Campo Grande a partir de outubro passará a receber a quantia de R$ 250 mil da União e R$ 125 mil do Estado de Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 4,5 mil ao ano.