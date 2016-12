Bernal sanciona leis que fixam salários de agentes políticos

Deurico/Capital News Lei aprova salário de prefeito em R$ 20.412,42

O prefeito Alcides Bernal (PP) sancionou duas leis que fixam os salários dos agentes políticos para 2017, conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (26). Com a aprovação, foram revogados os decretos anteriores, que reajustavam os rendimentos dos agentes. Agora, forão congelados os salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais.



A lei n. 5.777 aprova o salário do prefeito de Campo Grande no valor de R$ 20.412,42; do vice-prefeito em R$ 15.308,66 e dos secretários municipais, procurador-geral e titulares das entidades da administração indireta em R$ 11.619,70.



Já a lei n. 5.778 fixa a remuneração dos vereadores para a legislatura 2017/2020. A Câmara Municipal havia aprovado o projeto de lei no dia 21 de dezembro, levando em consideração a crise econômica que Campo Grande vive. Conforme o decreto, o subsídio será no valor de R$ 15.031,76, que corresponde a até 75% dos deputados estaduais do Estado.





Divulgação/Câmara Presidente da Câmara, João Rocha declarou que os vereadores não reajustaram os salários devido à crise econômica

O presidente da Câmara Municipal, João Rocha (PSDB), declarou anteriormente que os vereadores decidiram não reajustar os próprios salários devido à crise econômica. "Diante da situação que passa o país e a nossa cidade, também por uma solicitação do prefeito eleito, nós vereadores, juntamente com a Mesa Diretora, decidimos marcar uma ponte de responsabilidade, consciência política e entendimento da situação que todos nós estamos passando", disse.



Com a aprovação das leis, foram revogados os decretos anteriores (n. 5.506 e n. 5.507, ambos de 20/01/2015), que previam reajuste salarial para os agentes políticos. Agora, eles ficarão com os salários congelados até 2020.



As duas leis entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.