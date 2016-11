Bernal promete deixar guardas municipais armados até o fim do ano

Após cerimônia de entrega de boinas e braçais aos guardas municipais, o prefeito Alcides Bernal afirmou, em entrevista à imprensa, nesta terça-feira (29), que os guardas municipais de Campo Grande estarão usando armas letais até o fim do ano.



Ele afirmou que, desde o primeiro dia do seu mandato, tem trabalhado para a valorização da Guarda Municipal e que eles estarão preparados para usar os equipamentos. Os guardas passaram por cursos preparatórios para usar o armamento.



Em junho, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, já haviam doado 275 revólveres para a Guarda Municipal de Campo Grande.



O prefeito Alcides Bernal recebeu revólveres da marca Taurus que anteriormente eram utilizados pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e que foram substituídos pelo Governo do Estado por pistolas calibre .40.