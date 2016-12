Deurico/Capital News O prefeito Alcides Bernal presta contas de sua gestão nesta quarta-feira

O prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), faz a prestação de contas de sua administração no Executivo da Capital, a partir das 8h, desta quarta-feira (7), no auditório da Semed (Secretaria Municipal de Educação). Bernal deve abrir as contas do IMPCG (Instituto de Previdência de Campo Grande) e fazer um raio-x da saúde financeira do Município.



Conforme adiantado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, Bernal se deterá, com mais ênfase, aos seus dois períodos de gestão - de janeiro de 2013 a março de 2014 e, depois, do fim de agosto de 2015 até o último mês -, embora seja uma prestação de contas dos últimos quatros anos.



Déficit

Em última reunião da equipe de transição do prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), foi revelado que a Prefeitura terá um déficit de cerca de R$30 milhões na arrecadação do Município em 2016.

Relatório orçamentário da Prefeitura publicado em 29 de novembro no Diário Oficial do município, cujos dados mostram que até 31 de outubro a Capital tinha R$ 474 milhões em caixa, resultado do superavit das contas dos dez primeiros meses do ano.



Previdência

As contas do IMPCG (Instituto de Previdência de Campo Grande) também preocupam a equipe de transição do futuro prefeito e está sob investigação do MPE (Ministério Público Estadual) pelo suposto "sumiço" de R$ 100 milhões entre 2013 e 2016.