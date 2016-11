Bernal participa de entrega de adereços para agentes da Guarda Civil Municipal

O prefeito Alcides Bernal (PP) cumpre agenda pública na tarde desta terça-feira (29).No período da tarde, Bernal participa de cerimônia de entrega simbólica de adereços (boinas e braçais) a 106 agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) que participam do Curso de Patrulheiro.



Ao todo, serão entregues 1250 braçais e boinas distribuídos a todos os integrantes da Guarda. A solenidade acontece às 15 horas no auditório Lúdio Martins Coelho.



Segundo a Semsp(Secretaria Municipal de Segurança Pública), os 1250 braçais e boinas foram adquiridos com recurso do Tesouro Municipal. E é uma recomendação do Ministério Público para que o uniforme da GCM se diferencie dos outros poderes policiais. Então as boinas e braçais vão compor o uniforme da GCM atendendo ao disposto nos artigos 44 e 45 da Resolução Interministerial 15/2007 – PGJ-MS.