Bernal lança força-tarefa e participa de ações de combate ao Aedes

O prefeito Alcides Bernal (PP) cumpre agenda pública nesta sexta-feira (2) participando de atividades em alusão ao Dia D municipal de combate ao mosquito Aedes Aegypti – causador da Dengue, Zika e Chicungunya.



Às 7h30, o prefeito assina decreto que cria a força-tarefa de combate ao mosquito e entrega material de divulgação para a orientação e conscientização da população e equipamentos para as brigadas de combate às larvas e ao mosquito vetor. A solenidade acontece no pátio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).



Às 14h30 está programada a visita do ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General de Exército Sérgio Westphalen Etchegoyen à Escola Municipal Plínio Mendes, Rua no Bairro Guanandy, acompanhado do prefeito Alcides Bernal, secretários do Município e demais autoridades.